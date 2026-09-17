Ağrı'da Şehit Yıldırım Günay'ın İsmi Polis Merkezine Adı Verildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay, şehadet yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.Şehidin adını taşıyan Polis Merkezi Amirliği açıldı. Açılışa Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, İlçe Kaymakamı Erkan Minuz, Başkanı İsmet Aslan İl Emniyet müdürü Göksel önder ve Şehit yakınları ile ilçe protokolü katıldı.

Hamur'da, Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.Programda şehidin kabri ziyaret edilerek dualar edildi.Şehit Yıldırım Günay’ın adının verildiği Polis Merkezi Amirliği ise düzenlenen törenle hizmete açıldı.Hamur'da, vatan görevi sırasında şehit olan Polis Memuru Yıldırım Günay’ı şehadet yıl dönümünde bir kez daha dualarla andı.Ağrı Valisi Önder Bozkurt da düzenlenen programlara katıldı.İlçede anma programı kapsamında ilk olarak Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın kabri ziyaret edildi.Şehidin kabri başında Kur’an-ı Kerim okunurken, dualar edilerek Günay’ın aziz hatırası yâd edildi.Şehidin adı görev yaptığı ilçede yaşatılacakŞehitlik ziyaretinin ardından, Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın adını taşıyan Polis Merkezi Amirliğinin açılışı gerçekleştirildi.Açılışla birlikte şehidin adı ve hatırası, güvenlik hizmetlerinin yürütüldüğü önemli bir kamu binasında yaşatılmaya başlandı.

Polis Merkezi Amirliğinin, Hamur ilçesinde vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinde önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor.Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay’ın isminin polis merkezine verilmesi, ilçede şehidin hatırasının gelecek nesillere aktarılması açısından da anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

Yıldırım Günay’ın hatırası yaşatılacakProgramda, başta Şehit Polis Memuru Yıldırım Günay olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.Hamur ilçesinde hizmet verecek Polis Merkezi Amirliğinin, şehidin ismini yaşatmasının yanı sıra vatandaşlarla emniyet teşkilatı arasındaki hizmet bağının güçlendirilmesine de katkı sunması temenni edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu