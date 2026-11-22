Ağrı'da sabah namazı buluşmasında İl Müftüsü İlhan gençlerle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı'da gençlere yönelik sabah namazı buluşması bu hafta Hacı Halis Ünsal Camii'nde düzenlendi. Programda İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan gençlerle sohbet ederek Bakara suresindeki dua üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Ağrı’da gençleri cami ortamında bir araya getiren sabah namazı buluşmaları, bu hafta Hacı Halis Ünsal Camii’nde gerçekleştirildi.
Ağrı İl Müftülüğü, Anadolu Gençlik Derneği ve Ahmed-i Hani KYK Öğrenci Yurdu iş birliğiyle düzenlenen programda İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Bakara suresinde yer alan, dünya ve ahiret iyiliğini birlikte isteyen müminlerin duasını konu alan ayet üzerinde değerlendirmelerde bulunan Dr. İlhan, Müslümanın dünya hayatını ahiret bilinciyle şekillendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Dünya hayatında iyiliği, güzel ahlakı ve salih amelleri esas alan bir müminin, ahirette de Allah’ın rızasını ve cennetini hedeflemesi gerektiğini belirten Dr. İlhan, cennet arzusunun mümin için en büyük ümitlerden biri olduğunu, cehennem azabından korunma duasının ise hayatına yön veren önemli bir sorumluluğu hatırlattığını ifade etti.Sohbetin ardından İl Müftüsü Dr. İlhan’ın kıldırdığı sabah namazı, yapılan duayla tamamlandı.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu