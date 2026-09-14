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Ağrı’da ilk Ders Zilini Vali Bozkurt Çaldı; 973 okulda 126 bin 898 öğrencinin ders başı yaptı

Ağrı’da ilk Ders Zilini Vali Bozkurt Çaldı; 973 okulda 126 bin 898 öğrencinin ders başı yaptı
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Ağrı’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 973 okulda 126 bin 898 öğrencinin dersbaşı yapmasıyla başladı. Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda düzenlenen programda Ağrı Valisi Önder Bozkurt, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak yeni dönemin ilk ders zilini çaldı.

Ağrı’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 973 okulda 126 bin 898 öğrencinin dersbaşı yapmasıyla başladı. Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunda düzenlenen programda Ağrı Valisi Önder Bozkurt, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak yeni dönemin ilk ders zilini çaldı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle kent genelindeki okullarda hareketlilik yaşanırken, öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşadı. Vali Önder Bozkurt da yeni dönemin başlaması dolayısıyla Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ağrı’da 126 bin 898 öğrenci dersbaşı yaptı“Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik” temasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında Ağrı genelinde 973 okul öğrencilerini ağırladı. Kentte 6 bin 762 derslikte eğitim faaliyetleri başlarken, 7 bin 749 öğretmen de görevine başladı. Toplam 126 bin 898 öğrenci yeni eğitim öğretim yılında dersbaşı yaptı.

Vali Bozkurt öğrencilerin heyecanına ortak olduProgramda öğrencilere hitap eden Vali Önder Bozkurt, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğrencilerin mutluluk ve heyecanını paylaştıklarını belirten Bozkurt, yeni dönemde öğrencilerin yanında olacaklarını ifade etti. Eğitimin okul, aile ve öğrenci iş birliğiyle yürütülen bir süreç olduğuna dikkat çeken Bozkurt, velilerin ve öğrencilerin eğitim sürecindeki önemini vurguladı. Konuşmasının ardından öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Bozkurt, ilk ders zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçerek yeni eğitim öğretim yılının ilk dersine başladı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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