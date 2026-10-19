Ağrı'da Hacı Halis Ünsal Camii'ndeki sabah namazını İl Müftüsü kıldırdı

Ağrı İl Müftülüğü tarafından “Cami- Gençlik Buluşması” etkinlikleri kapsamında Hacı Halis Ünsal Camii’nde sabah namazı programı düzenlendi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gençlerin ve cemaatin katılımıyla gerçekleştirilen programda, sabah namazını İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan kıldırdı.

Namazın ardından cemaate hitap eden İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, camilerin gençlerin manevi gelişiminde ve millî-manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Gençlerin camilerle güçlü bir bağ kurmasının önemine vurgu yapan İlhan, bu tür buluşmaların kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Gençlerin manevi hayatlarına katkı sunmayı ve cami merkezli sosyal birlikteliği güçlendirmeyi amaçlayan program, yapılan duanın ardından cemaate ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu