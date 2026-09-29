Ağrı'da eğitim güvenliği toplantısı Vali Önder Bozkurt başkanlığında yapıldı

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Ağrı’da İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı, Vali Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin güvenli ve huzurlu ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında, İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim ortamlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi.Toplantıya Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Yusufoğlu, Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Turan Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Uca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, SGK İl Müdürü Ahmet Birik, İŞKUR İl Müdür Vekili Aziz Kızılkaya, Vakıf Müdürü Aslan Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Vefa Çelik ile Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Ertaç Çubukçu katıldı.

Eğitim güvenliği için yol haritası görüşüldüToplantıda öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla ilgili kurumların çalışmaları masaya yatırıldı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, eğitim güvenliğine ilişkin izlenecek yol haritası ile yapılması gereken çalışmaların toplantıda titizlikle ele alındığı belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu