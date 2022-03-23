Ağrı Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Savcı Sayan Ağrı Belediyesi hangi partiden?

AĞRI (Haberler.com) - Ağrı Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Ağrı BelediyeBaşkanı Savcı Sayan gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Ağrı Belediye kimdir? Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hangi partili?

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN KİMDİR

Savcı Sayan, 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olarak 1971 yılında Ağrı'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğreniminin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Bir süre öğretmenlik de yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler çeşitli gazetelerde yayınlandı. Sayan, ayrıca gençlik üzerine kitaplar yazdı.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.

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