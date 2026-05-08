Haberler

Afyon'da Burcu Köksal'dan sonra Özgür Özel'e bir şok daha

Afyon'da Burcu Köksal'dan sonra Özgür Özel'e bir şok daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın salı günü AK Parti’ye katılması bekleniyor. Haberler.com Afyonkarahisar Temsilcisi Faruk Kılınç, şehirde son iki gündür tek gündemin Burcu Köksal olduğunu, halkın bu gelişme karşısında ikiye bölündüğünü belirtti. Kılıç, “Belediye Meclis üyelerinden 7-8 kişilik bir grubun AK Parti’ye geçeceği söylentileri var” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’da siyasi gündem, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişiyle hareketlendi. Şehirde günlerdir bu gelişme konuşulurken, belediye önünde toplanmalar başladı ve siyasi kulisler daha da hareket kazandı. Haberler.com Afyonkarahisar Temsilcisi Faruk Kılınç, sahadaki son durumu Melis Yaşar’a anlattı.

“AFYONKARAHİSAR HALKININ TEK KONUSU BURCU KÖKSAL”

Kentte son günlerde başka bir başlığın konuşulmadığını belirten Kılınç, “Afyonkarahisar halkının tek konusu Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçip geçmeme durumu oldu” ifadelerini kullandı. Şehirde siyasi belirsizlik nedeniyle yoğun bir gündem oluştuğunu söyledi.

“BİR KESİM HALA İNANMIYOR”

Geçiş iddialarına herkesin aynı şekilde yaklaşmadığını söyleyen Kılınç, “Afyonkarahisar’da bir kitle Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçtiğine inanmıyor” dedi. Sürecin henüz netleşmemesi nedeniyle kamuoyunda farklı yorumların yapıldığını aktardı.

“PARTİ İÇİ BASKI İDDİASI”

Burcu Köksal’ın kararının arka planına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılınç, “Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş sebeplerinden biri, partililerin kendisi üzerindeki baskısı olabilir” ifadelerini kullandı. Parti içindeki süreçlerin bu kararda etkili olmuş olabileceği konuşuluyor.

“HALK İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA”

Kentte tepkilerin farklılaştığını belirten Kılınç, “Afyonkarahisar’da halk ikiye bölünmüş durumda” dedi. Bir kesimin karara tepki gösterdiğini, bir kesimin ise süreci doğal karşıladığını ifade etti.

“MECLİS ÜYELERİ İÇİN DE İDDİA VAR”

Sadece Burcu Köksal değil, belediye içindeki başka isimlerle ilgili de iddialar gündemde. Kılınç, “Belediye Meclis üyelerinden 7-8 kişilik bir grubun AK Parti’ye geçeceği söylentileri var” sözleriyle kulislerde konuşulan son bilgileri paylaştı.

Melis Yaşar
Haberler.com
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi

Dünyayı panikleten virüs nasıl bulaşıyor? İşte en ayırt edici belirti
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme