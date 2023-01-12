Afyon TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Afyon TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Afyon etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Afyon TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Afyon TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Afyon TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Afyon TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Afyon için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Afyon TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Afyon TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Afyon TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

AFYON TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.

Afyon için henüz resmi tarih açıklaması gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.