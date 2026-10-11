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Afşin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Afşin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş Afşin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan da var; yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Afşin-Elbistan kara yolu üzerindeki Gerger Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Samet Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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