Afşin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Afşin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Afşin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan da var; yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, Afşin-Elbistan kara yolu üzerindeki Gerger Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Samet Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber: Muhammet Özer