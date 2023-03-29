Afrikalı Zara kimdir? Afrikalı Zara kaç yaşında, gerçek ismi ne, instagram hesabı var mı?

Geçtiğimiz günlerde milli takım takım kampından baş ağrısı nedeniyle çıkarılan Abdülkerim Bardakcı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Açıklmlar sonrası Afrikalı Zara kimdir? Afrikalı Zara kaç yaşında, gerçek ismi ne merak edildi.

AFRİKALI ZARA KİMDİR?

YouTube'da yayınlanan "Bize Geçti Mi?" programında Yağmur Çevik, Abdülkerim Bardakcı'nın Afrika kökenli Zara adında bir kadınla gizlice evlendiğini öne sürdü. Zara isimli kadının sosyal medya hesabından bu bilgiye ulaştıklarını belirten Çevik, ikilinin elleri olduğunu iddia ederek parmaklarında yüzük olan iki kişinin elinin olduğu fotoğrafı yayında gösterdi.

Ancak Afrikalı Zara hakkında henüz detaylı bilgiler bulunmuyor.