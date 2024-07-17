Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı?

Son dönemin popüler çiftlerinden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birbirlerini takipten çıktılar. Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir kitleye ulaşan çiftin bu hamlesi ayrılık olarak yorumlandı. Bazı iddialar arasında Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'nu aldattığı yer alıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı?

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR AYRILDI MI?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den'ayrılık' iddialarına henüz bir yanıt gelmedi fakat çift birbirini takipten çıkardı.