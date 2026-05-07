Adıyaman Valisi Abdullah Küçük görevine başladı

Adıyaman’da yeni vali Abdullah Küçük için Valilik binası önünde karşılama programı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve atanan Küçük, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenin ardından görevine başladı. İlk açıklamalarında birlik, dayanışma ve vatandaş odaklı yönetim mesajı veren Küçük, Adıyaman’a hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade etti.

“BU ULVİ GÖREVİ BÜYÜK BİR ONURLA ÜSTLENİYORUM”

Valilik binası önünde düzenlenen karşılama programına Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Baro Başkanı Bilal Doğan, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Göreve başlaması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Abdullah Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Adıyaman’da görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Küçük, “Hz. Üzeyir Peygamber’in diyarı, kutlu sahabelerin yurdu, huzurun ve kardeşliğin şehri Adıyaman’da görev yapacak olmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

Konuşmasında 6 Şubat depremlerine de değinen Vali Küçük, depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı. Tedavileri devam eden depremzedelere acil şifalar dileyen Küçük, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkma sürecinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehirde önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Küçük, Adıyaman’ın her alanda daha güçlü bir şehir haline gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Şehrin yeniden inşa ve ihya sürecinde tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket edeceklerini kaydetti.

“VATANDAŞ ODAKLI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA ÇALIŞACAĞIZ”

Görev süresi boyunca vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirten Abdullah Küçük, hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi. Küçük, “Kapımız da gönlümüz de her zaman hemşehrilerimize açık olacaktır” dedi.

Adıyaman’ın geleceğinin ortak akılla şekilleneceğini vurgulayan Vali Küçük, milletvekilleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve basının desteğiyle şehrin daha güçlü yarınlara taşınacağını ifade etti. Ayrıca geçmiş dönemlerde görev yapan valilere de teşekkür eden Küçük, Adıyaman için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Haber: Şeriban Özçakmak