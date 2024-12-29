ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Adını değiştirmeden önceki adı "Neftalí Ricardo Reyes Basoalto" olan hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ADINI DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCEKİ ADI "NEFTALÍ RİCARDO REYES BASOALTO" OLAN HANGİSİDİR?

A: Frida Kahlo

B: Miguel de Cervantes

C: Pablo Neruda

D: Dante Alighieri

Cevap: C