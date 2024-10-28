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Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı?

Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı?
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Ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in sağır olduğu ve şarkıcılığı bıraktığı iddiaları gündemi sarsıyor. Adele'in hayranları, iddiaların doğru olup olmadığını merakla bekliyor. Peki, Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı? İşte detaylar!

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in sağır olduğu ve şarkıcılığı bırakma kararı aldığına dair iddialar, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Son günlerde sosyal medyada yayılan bu spekülasyonlar, sanatçının sağlık durumu ve kariyeri üzerine çeşitli tartışmalara yol açtı. Adele'in hayranları, bu iddiaların doğruluğunu öğrenmek için sabırsızlanırken, sanatçının resmi kaynaklarından gelecek açıklamaları dört gözle bekliyor. Peki, Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı? Detaylar haberimizde...

ADELE SAĞIR MI KALDI?

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele'den hayranlarını üzen bir haber geldi. 36 yaşındaki İngiliz sanatçı, yaşadığı kulak enfeksiyonu sonucunda duyma kaybı yaşadığını ve "kısmen işitme engelli" olduğunu duyurdu. Nadir görülen bir su bakterisiyle temas etmesi sonucu gelişen enfeksiyon, şarkıcının hayatında zorlu bir dönem başlamasına neden oldu.

Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı?

ADELE ŞARKICILIĞI BIRAKTI MI?

Ağustos ayında Münih'te gerçekleştirdiği konser serisi sırasında "doğumdan daha kötü" olarak tanımladığı ağrılarla mücadele eden Adele, yaşadığı bu zorlu sürecin ardından hayranlarını derinden üzecek bir karar aldığını açıkladı. Konserlerini tamamladıktan sonra müziğe bir süre ara vereceğini belirten Adele, bu durumun hayranları üzerindeki etkisinin farkında olduğunu vurguladı. Adele'in şarkıcılığı bıraktığına dair bir açıklama bulunmuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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