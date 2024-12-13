Üye Girişi
Haberler
Ankara'daki Suriye zirvesinde Erdoğan'ın mesajı çok net: Asla müsaade etmeyeceğiz

Ankara'daki Suriye zirvesinin ardından açıklamalar peş peşe geldi

 Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. Adana elektrik kesintisi ne zaman gelir? 13 Aralık günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Aralık Adana'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan elektrik kesintisi listesi yayınlandı. İşte Adana'da yaşanacak elektrik kesintileri...

Adana elektrik kesintisi! Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi! Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Aralık Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Adana'da Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Ceyhan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

SEYHAN, YÜREĞİR, ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seyhan elektrik kesintisi listesi için tıklayınız .

Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde
img

Bu sözleri ülkeyi birbirine kattı
img

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 13 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 13 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 13 Aralık Cuma Spotify neden açılmıyor, problem mi var? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İlk kadın milletvekillerinin seçildiği illerden değildir (1935)? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 13 Aralık İnegöl, Mudanya, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.