Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi - Haberler

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Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

İhlas Haber Ajansı - Veysel Ensar Gökcegözog - Genel
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Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi Şehit Şahin'in naaşı memleketi Malatya'ya defnedilecek Adana'nın Kozan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki baba evine acı haber ulaştı.

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

Şehit Şahin'in naaşı memleketi Malatya'ya defnedilecek

İSTANBUL - Adana'nın Kozan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehit Şahin'in naaşının ise memleketi Malatya'ya defnedileceği öğrenildi.

Adana'nın Kozan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin'in İstanbul'daki baba evine acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları ise Bahçelievler, Zafer Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan baba evine geldi. Şehit Şahin'in baba evine ve sokağa Türk bayrağı asılırken, şehidin ailesine çok sayıda akraba, seveni ve mahalleli baş sağlığı diledi. Şehit Şahin'in naaşı, memleketi Malatya'ya defnedileceği öğrenildi.

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

Şehit Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine acı haber verildi

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Genel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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