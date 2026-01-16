Haberler

Adana'da kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Adana'da kaydedilen görüntü 'Yok artık' dedirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yiyecek arayan kurtlara alkol verdikleri öne sürülen kişilerin, daha sonra kurdu bağlayarak götürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Adana'da aç kaldıkları öne sürülen iki kurdun Çukurova ilçesine indiği iddia edildi. Bir parkta görüldükleri belirtilen kurtlara bazı kişilerin yiyecek ve alkol verdiği ileri sürülürken, alkolden etkilendiği öne sürülen bir kurdun götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi: 155 şüpheli yakalandı

Büyük şehirlerden sahil hattına uzanan ağ deşifre edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda