Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 7 Ocak Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Ocak 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 7 Ocak Adana su kesintisi saatleri haberimizde...

ADANA SU KESİNTİSİ

Güncel Adana su kesintileri için ADANA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
img

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
img

Dünyanın en büyük takımlarından birini satın alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 6 Ocak Pazartesi? Kabine toplantısı bitti mi 2025? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 6-7 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı kararları ne 6 Ocak Pazartesi? Birşah Süt kimin, sahibi kim? KOSKİ Konya su kesintisi! 6-7 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman? 6 Ocak Kanal D yayın akışı! Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMA! Kabine Toplantısı'nda neler konuşuldu? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 39. bölüm full HD tek parça izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.