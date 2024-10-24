Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Acı Tatlı Ekşi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Acı Tatlı Ekşi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Acı Tatlı Ekşi filmini izleyecek olanların merak ettiği Acı Tatlı Ekşi konusu nedir, Acı Tatlı Ekşi oyuncuları kimler ve Acı Tatlı Ekşi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat, Duygu'ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu'nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy