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Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?

Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?
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İsmailağa Cemaati'nin önderi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu öldü. Peki, Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? Peki, Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun ölümünün İsmailağa Cemaati yaptığı basın açıklaması ile duyurdu. Peki, Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?

ABDULLAH USTAOSMANOĞLU CENAZE NAMAZI KILINACAK?

Abdullah Ustaosmanoğlu ölümü İsmailağa Cemaati tarafından açıklandı.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin cenazesinin yarın (18 Ekim) cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı belirtilerek merhuma rahmet; cemaate ve tüm yakınlarına sabır ve hayırlı bir ömür niyazında bulunuldu.

Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?

Cenaze namazı 18 Ekim Cuma namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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