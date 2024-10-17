Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun ölümünün İsmailağa Cemaati yaptığı basın açıklaması ile duyurdu. Peki, Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?

ABDULLAH USTAOSMANOĞLU CENAZE NAMAZI KILINACAK?

Abdullah Ustaosmanoğlu ölümü İsmailağa Cemaati tarafından açıklandı.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada Abdullah Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin cenazesinin yarın (18 Ekim) cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı belirtilerek merhuma rahmet; cemaate ve tüm yakınlarına sabır ve hayırlı bir ömür niyazında bulunuldu.

Cenaze namazı 18 Ekim Cuma namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacaktır.