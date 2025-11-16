Haberler

ABD Tarım Bakanlığının yiyecek standartlarını belirlediği prosedür kitabına göre kapalı sandviçlerde sandviçteki pişmiş et miktarının en az yüzde kaç?

ABD Tarım Bakanlığının yiyecek standartlarını belirlediği prosedür kitabına göre kapalı sandviçlerde sandviçteki pişmiş et miktarının en az yüzde kaç?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. ABD Tarım Bakanlığının yiyecek standartlarını belirlediği prosedür kitabına göre kapalı sandviçlerde sandviçteki pişmiş et miktarının en az yüzde kaç olması gerekir?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Onlar da yarışmacının yerine kendini koyarak cevap arıyor. Peki,ABD Tarım Bakanlığının yiyecek standartlarını belirlediği prosedür kitabına göre kapalı sandviçlerde sandviçteki pişmiş et miktarının en az yüzde kaç olması gerekir?

ABD TARIM BAKANLIĞININ YİYECEK STANDARTLARINI BELİRLEDİĞİ PROSEDÜR KİTABINA GÖRE KAPALI SANDVİÇLERDE SANDVİÇTEKİ PİŞMİŞ ET MİKTARININ EN AZ YÜZDE KAÇ OLMASI GEREKİr?

A: 15

B: 25

C: 35

D: 45

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ₺,

• 7. soru ise 50.000 ₺ değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bilgi yoksunu birini kollayip eğitimli birinin elenmesini sağlamak bir kesimi mutlu eder ancak hiç şık ve etik değil bu davranışlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
