Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump olurken, Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Peki, ABD seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

ABD SEÇİM SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Genel oy verme işlemi 5 Kasım'da başlayacak ve şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullanma işlemi gerçekleştirdi.

2020 yılındaki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü. Bu çerçevede, 2024 ABD seçim sonuçlarının oy verme işlemlerinin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanması bekleniyor.

ABD SEÇİM SONUÇ TAHMİNLERİ NE?

Mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor.

Anketler, ulusal ve kritik eyaletler bağlamında adayların birbirlerine çok yakın olduğunu gösteriyor.