ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş günlerdir devam ederken, ABD'de yaz tatilinde bulunan öğrencilerin siyasi sorulara verdikleri cevaplar dikkat çekti. "Amerika’nın en büyük sorunu yarın giyeceğim bikini" ve "Ayetullah ismini hayatımda ilk kez duydum" diyen gençlerin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

ABD’de yaz tatilindeki öğrencilerle yapılan sokak röportajı, verilen yanıtlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gençlerin temel siyasi ve coğrafi sorulara verdiği cevaplar dikkat çekti.

Fox News sunucusu Jesse Watters’ın programında sıkça yer verdiği “sokak röportajları” formatında hazırlanan videoda, gençlere güncel gelişmeler ve dünya siyasetine ilişkin sorular yöneltildi. Watters, bu tarz röportajlarla tanınan bir isim olarak biliniyor.

GENÇLERİN YANITLARI ŞAŞIRTTI

Videoda yer alan bazı öğrencilerin verdiği yanıtlar kısa sürede gündem oldu. Bir öğrencinin “Amerika’nın en büyük sorunu yarın giyeceğim bikini” sözleri dikkat çekerken, bir diğerinin “Irak’la savaş çıktı, çok çılgınca” ifadeleri kullandığı görüldü.

Bazı gençlerin ise temel bilgi eksikliği sergilediği anlar öne çıktı. Röportajda “Ayetullah ismini hayatımda ilk kez duydum” ve “Venezuela, İspanya’da mı?” şeklindeki yanıtlar sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Kısa sürede yayılan görüntüler, özellikle gençlerin genel kültür ve siyasi bilgi düzeyi üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı kullanıcılar videoyu “eğitim sisteminin yansıması” olarak yorumlarken, bazıları ise içeriklerin kurgulanmış olabileceğini savundu.

Uzmanlar, bu tür sokak röportajlarının genellikle dikkat çekici ve uç örneklerin seçilmesiyle hazırlandığını, bu nedenle toplumun geneline dair kesin bir tablo sunmayabileceğini belirtiyor.

Erdem Aksoy
