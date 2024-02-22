ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın skandal sözleri! Andy Ogles ne dedi? Gazze'deki çocuklar için ne söyledi?

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles skandal sözleri! Andy Ogles ne dedi? Gazze'deki çocuklar için ne söyledi? 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'ye bomba yağdırıp 30 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail saldırılarına devam ederken, en büyük destekçisi olan ABD'de kaydedilen bir görüntü kamuoyunda infiale neden oldu. ABD Kongre üyesi Ogles'ın sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Gazze'deki katliamla ilgili ne söyledi? Detaylar haberimizde...

ABD KONGRE ÜYESİ ANDY OGLES NE DEDİ?

ABD Kongre Üyesi Andy Ogles'ın meclis koridorlarında yakalayan bir kadın, "Vergilerimle Gazze'de çocuklar bombalanıyor" tepkisinde bulundu. Ogles yanında yürüyerek anbean sesini yükselten kadına "O çocukları bombalayacaksınız? Bence hepsini öldürmeliyiz, eğer bu seni rahatlatacaksa?" yanıtını verdi. ABD'li kongre üyesinin verdiği yanıta ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Ogles'a yönelik tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.