Komisyondan geçen 8. Yargı Paketi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi. Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek. Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak. Peki, 8. Yargı paketinde af yasası var mı? 8. Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi nedir? Detaylar haberimizde...

8. YARGI PAKETİNDE AF ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda Bakan Tunç yargı paketinin detaylarını açıklamıştı. 8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

8. YARGI PAKETİNİN İLK 16 MADDESİ NEDİR?

Komisyondan geçen 8. Yargı Paketi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek ve adli para cezalarında artış yapılacak. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresinin 2 hafta olarak belirlendiği kanun teklifinin içinde emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de yer alıyor.