Üye Girişi
Haberler

7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 7. Koğuştaki Mucize filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği 7. Koğuştaki Mucize konusu, özeti ve 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. 7. Koğuştaki Mucize filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan 7. Koğuştaki Mucize filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyecek olanların merak ettiği 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler ve 7. Koğuştaki Mucize özeti gibi konuları inceliyoruz.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Aras Bulut İynemli: Memo

• Nisa Sofiya Aksongur: Ova

• Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

• Celile Toyon: Fatma Nene

• İlker Aksum: Askorozlu

• Mesut Akusta: Yusuf

• Deniz Baysal Yurtcu: Öğretmen Mine

• Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

• Sarp Akkaya: Müdür Nail

• Yıldıray Şahinler: Hafız

• Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

• Ferit Kaya: Ali

• Serhan Onat: Meydancı Selim

• Emre Yetim: Ayna

• Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Sinema

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Eylül 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title