7 ilde 7 organize suç örgütüne operasyon! 1 milyarlık mal varlığına tedbir kararı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

46 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Operasyonlarımızda 78 şüpheliyi yakaladık! 46'sı tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

TEFECİLİK, UYUŞTURUCU, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI...

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

1 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan; 7 adet işyeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."