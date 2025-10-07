Haberler

7 ilde 7 organize suç örgütüne operasyon! 1 milyarlık mal varlığına tedbir kararı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 78 şüphelinin 46'sının tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonda yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandığını belirti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

46 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Operasyonlarımızda 78 şüpheliyi yakaladık! 46'sı tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

TEFECİLİK, UYUŞTURUCU, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI...

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

1 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan; 7 adet işyeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Hukuk
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Suç örgütü de suç da bitmeyecek , sistem yanlış, beşeri sistemler adalet ve düzen sağlayamaz. İdareciler ve kurum çalışanları sadece durumlarını tahkim etmekle meşgul milletle hakkıyla ilgilenen çok az sayıda erdemli şahsiyet kaldı...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
