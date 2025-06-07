7 Haziran TV yayın akışı! Bugün Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 hangi diziler var?
7 Haziran TV yayın akışı belli oldu! Cumartesi akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, "Bugün hangi diziler var?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü için açıklandı. Hangi kanalda hangi dizi ve programlar var? İşte detaylar...
Bugün televizyonda neler var sorusu, izleyiciler tarafından gün boyunca araştırılıyor. 7 Haziran TV yayın akışı, hem dizi tutkunlarını hem yarışma ve eğlence programlarını kaçırmak istemeyenleri yakından ilgilendiriyor. Özellikle "Bugün Kanal D'de ne var?", "Show TV dizisi bu akşam ne?" ve "ATV yayın akışı" gibi sorgular yoğun ilgi görüyor. Peki, Bugün Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
02:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
04:20 Aldatmak
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok
12:45 Şansımı Seveyim
14:40 Can Borcu
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pilav Üstü Aşk
22:20 Aşk Tesadüfleri Sever 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Aşka Dair
02:30 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
NOW TV YAYIN AKIŞI
01:30 Çift Kişilik Oda
03:45 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Çift Kişilik Oda
15:00 Yasak Elma
15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi İnşallah
21:45 Şevval Sam 30. Yıl Konseri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:30 Eltilerin Savaşı
02:45 Bizans Oyunları
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İntikam Kurşunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:45 Sahipsizler
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sahipsizler
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:30 Yedi Numara
09:40 Hayallerinin Peşinde
10:45 Hanımağa'nın Gelinleri
13:45 Teşkilat
17:00 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
14:15 İşte Benim Stilim
20:00 Survivor 2025
22:40 ABD - Türkiye