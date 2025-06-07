7 Haziran TV yayın akışı! Bugün Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 hangi diziler var?

Bugün televizyonda neler var sorusu, izleyiciler tarafından gün boyunca araştırılıyor. 7 Haziran TV yayın akışı, hem dizi tutkunlarını hem yarışma ve eğlence programlarını kaçırmak istemeyenleri yakından ilgilendiriyor. Özellikle "Bugün Kanal D'de ne var?", "Show TV dizisi bu akşam ne?" ve "ATV yayın akışı" gibi sorgular yoğun ilgi görüyor. Peki, Bugün Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI

02:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

04:20 Aldatmak

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

12:45 Şansımı Seveyim

14:40 Can Borcu

17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Pilav Üstü Aşk

22:20 Aşk Tesadüfleri Sever 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Aşka Dair

02:30 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

NOW TV YAYIN AKIŞI

01:30 Çift Kişilik Oda

03:45 Adım Farah

05:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Çift Kişilik Oda

15:00 Yasak Elma

15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hadi İnşallah

21:45 Şevval Sam 30. Yıl Konseri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:30 Eltilerin Savaşı

02:45 Bizans Oyunları

04:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İntikam Kurşunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:45 Sahipsizler

03:00 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 İki Aile

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sahipsizler

14:30 Kral Kaybederse

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım

22:30 Yol Arkadaşım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:30 Yedi Numara

09:40 Hayallerinin Peşinde

10:45 Hanımağa'nın Gelinleri

13:45 Teşkilat

17:00 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

14:15 İşte Benim Stilim

20:00 Survivor 2025

22:40 ABD - Türkiye