65 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığındaki yaşı en büyük olan padişah kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 65 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığındaki yaşı en büyük olan padişah kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

65 YAŞINDA TAHTA ÇIKAN VE TAHTA ÇIKTIĞINDAKİ YAŞI EN BÜYÜK OLAN PADİŞAH KİMDİR?

A: I. Mahmud

B: II. Ahmed

C: IV. Mustafa

D: V. Mehmed

Cevap:D