6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'nin en kara günleri olarak tarihe yazıldı. Depremler, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedilmişti. Peki, 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü?

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kişi sayısının 50 bin 96, yaralanan kişi sayısının ise 107 bin 204 olduğunu söylemişti. İki büyük depremin merkezinde toplam 103 bin bina bulunuyor. Bu binalardan 3 bin 752'si enkaza döndü. Maraş'ta yıkılan daire sayısı 15 bin 940 olarak açıklanmış, bölgede acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı ise 19 bin 194 olarak açıklanmıştı.

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 50 bin 96 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi yaralanmıştı.

EBRAR SİTESİ'NDE YÜZLERCE CAN KAYBI!

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde 69 yakını vefat eden Mehmet Tuzcu açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta annesi, babası, babaannesi, kız ve erkek kardeşleri ile onlarca yakınını kaybeden Mehmet Tuzcu: "Normalde birisi evde vefat etse bir sürü eşyası, fotoğrafları, anıları kalır ama hiçbir şeyleri kalmadı. Bir tane dahi fotoğrafı kalmadı" ifadelerini kullandı.