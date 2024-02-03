5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak?

2024 yılında Türkiye'de 5 Şubat tarihindeki tatil durumu, resmi makamların duyurularına bağlı olarak değişebilir. Bu tarih, potansiyel olarak bir resmi tatil olabilir veya normal iş günü olarak devam edebilir. Peki, 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak?

5 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ 2024?

2024 yılı resmi tatil günleri arasında 5 Şubat yer almamaktadır. Bu nedenle 5 Şubat Salı günü resmi tatil değildir. 2024 yılı içerisinde yer almakta olan resmi tatil günleri haberimiz içerisinde yer almaktadır. Resmi tatil günleri arasında 5 Şubat yer almamaktadır. Buna göre 5 Şubat günü okullar tatil olmayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.