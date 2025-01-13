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5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu 2025?

5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu 2025?
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Okulların kapanmasına artık sayılı günler kaldı. 2018 yılında değişen Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında devamsızlık en az not bilgisi kadar önem arz ediyor. Peki, 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?

Okulların kapanmasına az kaldı, öğrencilerin gözü takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacaklarına çevrildi. Devamsızlık 5 günü geçince belge alınıp alınmadığı, lise ve ortaokul belge alma şartları merak ediliyor. 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu?

5 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN BELGE ALAMIYOR MU?

Yayınlanan yeni yönetmeliğe göre devamsızlık en az not bilgisi kadar önemli sayılmıştı. Devamsızlık sayılarınım kısalması ile beraber öğrenciler de daha az devamsızlık yapmak durumunda kalmıştı. Yeni yönetmelikte fazla devamsızlık yapan öğrencilerin belge alamayacağı hatta sınıfta kalma ihtimallerinin de olacağı belirtilmişti.

Yapılan yeni düzenlemelere göre başarı puanı kaç olursa olsun 5 günden daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler takdir ya da teşekkür belgesi alamayacak. Bunun dışında devamsızlık hakkı sınırlı olan öğrencilerin daha fazla devamsızlık yapması durumunda sene tekrarına kadar giden uygulamalar ile karşılaşılacak.

Devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrencilerden başarı puanı 70 ile 100 arasında olan öğrenciler belge ile ödüllendirilecek. Başarı puanı 70 ile 85 arasında olan öğrencilere teşekkür belgesi verilirken başarı puanı 85 ile 100 arasında olan öğrencilere ise takdir belgesi verilecek. Ortaöğretim eğitiminin en az 3 yılı tüm dönemlerinden takdir belgesi alan öğrenciler ise üstün başarı belgesi ile ödüllendirilecek.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise başarı puanları ne olursa olsun başarısız kabul edilecek. Bu öğrencilerin sene tekrarı yapması gerekecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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