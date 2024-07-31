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4N1K 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 4N1K 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 4N1K 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği 4N1K 2 konusu, özeti ve 4N1K 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. 4N1K 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan 4N1K 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 4N1K 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği 4N1K 2 konusu nedir, 4N1K 2 oyuncuları kimler ve 4N1K 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

4N1K 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, ilişkilerini çetenin diğer üyelerinden saklar. Aralarına yeni katılan Barış ise, Ali'nin hayatını zorlaştırmaya başlamıştır. Grubun aksi üyesi Gökhan, hayallerindeki kız ile birlikte olmak için türlü fedakarlıklar yapmak zorunda kalır. Sinan ise artık tüm cazibesini kaybedince, güzellik kavramını sorgulamaya başlar. Büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olan Oğuz, annesi Zeliş Sultan'a hayatının en büyük kabusunu yaşatır. Bütün bu kargaşa içerisinde arkadaşları ve aşkı arasında kalan Yaprak, büyük bir sınav vermek zorunda kalır.

4N1K 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : DENİZ COŞKUN

YAPIM YILI: 2018

TÜR : ROMANTİK KOMEDİ, GENÇLİK

OYUNCULAR : GÖZDE MUTLUER, BURAK YÖRÜK, SİNA ÖZER, HASAN DENİZYARAN, CEMREHAN KARAKAŞ

Osman Demir
Osman Demir
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