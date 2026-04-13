40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı Haber Videosunu İzle
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
The Times of Israel’e göre İsrail’in İran’a yönelik saldırılarla başlayan yaklaşık 40 günlük savaşının maliyeti 35 milyar şekele (11,5 milyar dolar) ulaştı. Bu tutarın büyük kısmını askeri harcamalar oluştururken, İran’ın misillemeleri sonrası tazminat ve sivil harcamalar da bütçeyi zorladı. Savaşın ekonomik büyümeyi düşürdüğü ve kamu harcamalarını artırdığı belirtilirken, süreç geçici ateşkesle durdu.

  • İsrail'in İran'a yönelik 40 günlük savaşının maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı.
  • Savaş maliyetinin 7,25 milyar doları askeri harcamalardan, 4 milyar doları tazminat ve sivil harcamalardan kaynaklandı.
  • Savaş, 28 Şubat'ta başlayıp 8 Nisan'da geçici ateşkesle durduruldu.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ekonomik bilançosu ortaya çıkmaya başladı. The Times of Israel’in Maliye Bakanlığı’nın ön değerlendirmesine dayandırdığı haberine göre, savaşın Tel Aviv yönetimine maliyeti 35 milyar şekele (yaklaşık 11,5 milyar dolar) ulaştı.

SAVUNMA HARCAMALARI ZİRVEDE

Haberde, toplam maliyetin yaklaşık 22 milyar şekelinin (7,25 milyar dolar) İsrail ordusu, Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik kurumlarının yaptığı askeri harcamalardan kaynaklandığı belirtildi. Bu tutarın, 2026 bütçesi kapsamında savunma harcamalarına önceden dahil edildiği aktarıldı.

TAZMİNAT VE SİVİL HARCAMALAR ARTIYOR

İran’ın misillemeleri sonucu oluşan hasar, kapalı işletmelerin kayıpları ve ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için oluşturulan tazminat paketinin yaklaşık 12 milyar şekel (4 milyar dolar) olması bekleniyor. Ayrıca sosyal hizmetler ve sağlık harcamaları için 1 milyar şekel (329 milyon dolar) ek bütçe kullanıldığı ifade edildi.

EKONOMİYE OLUMSUZ YANSIYOR

Ön değerlendirmelere göre savaş, İsrail ekonomisinde büyümenin yavaşlamasına ve kamu harcamalarının artmasına neden oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada düşüş beklentisi dikkat çekti.

ATEŞKESLE GEÇİCİ DURAKLAMA

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle büyüyen çatışmalar, 8 Nisan’da varılan geçici ateşkesle durdurulmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLokman Babacan:

128 milyar dolar çok büyük para ozaman

Haber YorumlarıGüzide Altay:

Sen Karadeniz de balık ye. Gerçi özgür denen zat çok ağlamıştı. Karadeniz de balık ürktü gitti diye.

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

128 milyar doların büyüklüğü bundan daha güzel anlatilamazdi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

