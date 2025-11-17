Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

2021 yılında kaçırıldığı iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen yetişkin içerik üreticisi Zeynep Çağış, iddiaların ardından açıklama yaptı.

"ÇOCUKKEN KAÇIRILDI" İDDİALARINA YANIT VERDİ

13-14 yaşlarındayken kaçırıldığı ve şu an 18 yaşında olduğu öne sürülen Çağış, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklama ile kaçırılmadığını söyledi.

"KİMSE ENDİŞELENMESİN"

Sosyal medya beraber içerik ürettiği isimlere yönelik de iddialara yanıt veren Zeynep Çağış, "Sosyal medyada hakkımda yazılan bazı şeyleri gördüm. Kaçırıldı gibi tamamen asılsız yorumlar yapılmış. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Zaten ürettiğim içeriklerden de anlaşılıyordur. Bu söylentiler birlikte içerik ürettiğim kişiye kadar ulaşmış. Kimse endişelenmesin. Ben kendi hayatımdan memnunum ve reşidim" ifadelerini kullandı.