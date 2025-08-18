30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü tatil mi?

Güncelleme:
30 Ağustos resmi tatil mi? sorusu, yaklaşan Zafer Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler, bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığını ve tatil süresini merak ediyor.

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle "30 Ağustos resmi tatil mi?" sorusu kadar, tatilin hafta içine denk gelip gelmediği de araştırma konusu oluyor. Kamu kurumları, okullar, bankalar ve diğer resmi dairelerde işlemleri olan vatandaşlar için "30 Ağustos resmi tatil mi?" sorusunun yanıtı oldukça önemli. İşte 2025 yılı için güncel bilgiler…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesini simgeleyen Zafer Bayramı olarak her yıl kutlanmaktadır. 2025 yılında 30 Ağustos tarihi Cumartesi gününe denk geliyor.

30 AĞUSTOS KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

30 Ağustos Cumartesi günü kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör işletmeleri ve alışveriş merkezleri ise genellikle kendi çalışma politikalarına göre hareket edecek. Vatandaşlar, toplu taşıma hizmetleri, eczane nöbet listeleri ve acil servis gibi temel hizmetleri tatil günlerinde de kullanabilecek. Ancak diğer resmi işlemler için 30 Ağustos günü hizmet alınamayacak.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye genelinde resmi tatildir. Ancak 2025 yılında bu tarih Cumartesi gününe denk geldiği için, hafta içi ekstra tatil uygulanmayacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
