3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Bir kadın, BİM marketten aldığı bir kefirin halini sosyal medyada videoyla paylaştı. Kadının bardağa döktüğü kefirin bozulduğu görülürken, "Böyle bir şey yok. Ben bunu çocuğuma yedirecektim." sözleriyle tepki gösterdi.

  • Bir kadın BİM marketten satın aldığı kefirin topaklanmış ve yapısı bozulmuş halde olduğunu tespit etti.
  • Tüketici, bozuk kefiri çocuğuna yedirmek üzere olduğunu belirtti.
  • Olayın sosyal medyada yayılan videosu sonrasında gıda güvenliği konusunda yetkililere harekete geçme çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir kadının BİM marketten satın aldığı kefirin bozulmuş hali dikkat çekti.

ÇOCUĞUNA YEDİRECEĞİ KEFİR BOZUK ÇIKTI

Bardağa döktüğü kefirin topaklanmış ve yapısının tamamen bozulmuş olduğunu gören tüketici, o anları cep telefonuyla kaydederek, "Böyle bir şey yok, ben bunu çocuğuma yedirecektim" sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.

Kısa sürede yayılan video sonrası gözler gıda güvenliğine çevrilirken, bozulmanın yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
