3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, bir kadının BİM marketten satın aldığı kefirin bozulmuş hali dikkat çekti.

ÇOCUĞUNA YEDİRECEĞİ KEFİR BOZUK ÇIKTI

Bardağa döktüğü kefirin topaklanmış ve yapısının tamamen bozulmuş olduğunu gören tüketici, o anları cep telefonuyla kaydederek, "Böyle bir şey yok, ben bunu çocuğuma yedirecektim" sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.

Kısa sürede yayılan video sonrası gözler gıda güvenliğine çevrilirken, bozulmanın yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.