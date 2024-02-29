29 Şubat kaç yılda bir gelir? Artık yıl nedir, nasıl hesaplanır? 29 Şubat çeken yıllar hangileri? Google, 2024 yılında 29 Şubat'ı özel bir Doodle ile kutladı. Dört yılda bir gerçekleşen artık yılın bir parçası olan bu özel gün, Google tarafından ana sayfasında özel bir tasarım ile kullanıcılarına hatırlatıldı. 29 şubat kaç yılda bir gelir? Artık yıl nedir, nasıl hesaplanır? 29 Şubat çeken yıllar hangileri?

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır. Örneğin; 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 vb.

Bu kuralın iki istisnası vardır:

1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır: Örneğin 1600 ve 2000 yılları artık yıldır ancak 1800 ve 1900 'artık' yıl değildir.

2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar 'artık' yıl kabul edilmez. Örneğin; 4000, 8000 ve 12000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde 'artık' yıl kabul edilmeyecektir.