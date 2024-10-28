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29 Ekim metrobüs bedava mı?

29 Ekim metrobüs bedava mı?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? Vatandaşlar, Marmaray, metro, metrobüs ve otobüslerin 29 Ekim tarihlerinde ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 29 Ekim metrobüs bedava mı?

Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında, İBB'nin düzenleyeceği kutlamaların ana merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?

29 EKİM METROBÜS BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarını 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek.

Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı'nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak, 29 Ekim Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak" ifadeleri kullanıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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