28 Şubat 2023 takvim yaprağını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve 28 Şubat takvim yaprağı olayı nedir ve 28 Şubat 2023 Takvim yaprağında ne yazıyor, hangi ayet yazıyor gibi konuları araştırdı.

28 Şubat takvim yaprağı olayı nedir sorusu son günlerin en çok merak edilen konularından oldu. Peki, 28 Şubat takvim yaprağı olayı nedir? 28 Şubat 2023 Takvim yaprağında ne yazıyor, hangi ayet yazıyor?

28 ŞUBAT TAKVİM YAPRAĞI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 28 Şubat takvim yaprağında yer alan ayete vurgu yapıldı. O ayet:

İnfitar 19: "O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür! O gün emir yalnız Allah'a aittir!"