28 Şubat'ta ne olacak? The Simpsons 28 Şubat 2025 kehaneti nedir?

The Simpsons'ın 1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümünde, kasabanın tamamı elektriksiz kalıyor ve büyük bir kaos yaşanıyor. Bölümde arabaların, cep telefonlarının ve elektronik cihazların çalışmadığı bir dünya tasvir ediliyor. Peki, 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsons kehanetleri gerçek mi? The Simpsons 28 Şubat 2025 kehaneti nedir?

28 ŞUBAT'TA NE OLACAK?

1998 yılında yayınlanan "Springfield'ın Son Günü" isimli bölümde kasabanın tamamının elektriksiz kaldığı bir senaryo işlenirken arabaların, cep telefonlarının çalışmadığı görülüyor.

2023'te yayımlanan bir başka bölümde ise 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağı kehanetinde bulunuluyor. İki sahneyi birleştiren izleyicilerin yorumu ise bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceği yönünde.