28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? Bu yıl 28 Ekim Pazartesi, 29 Ekim ise Salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu özel günle ilgili tatil düzenlemeleri ve 2024'ün resmi tatil takvimi de gündeme geldi. 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

28 EKİM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

28 Ekim 2024 Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil olarak kabul edilecek. Bu nedenle, öğleden sonra okullar ve iş yerleri kapalı olacak.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2024 Pazartesi günü okullar yarım gün eğitim yapacak. Öğleden sonra ise okullar ve kamu kurumları tatil olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de tam gün resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu tarihte okullar, kamu kurumları ve birçok iş yeri kapalı olur.