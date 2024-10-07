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28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
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Ekim ayının sonuna yaklaştıkça 28 ve 29 Ekim günleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 29 Ekim resmi tatil mi ve 28 Ekim Pazartesi günü okul var mı, yarım gün mü sorularına yanıt aranıyor. Vatandaşlar, bu iki günün resmi tatil olup olmadığını ve nasıl değerlendirileceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? Bu yıl 28 Ekim Pazartesi, 29 Ekim ise Salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu özel günle ilgili tatil düzenlemeleri ve 2024'ün resmi tatil takvimi de gündeme geldi. 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

28 EKİM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

28 Ekim 2024 Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil olarak kabul edilecek. Bu nedenle, öğleden sonra okullar ve iş yerleri kapalı olacak.

28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2024 Pazartesi günü okullar yarım gün eğitim yapacak. Öğleden sonra ise okullar ve kamu kurumları tatil olacak.

28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de tam gün resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu tarihte okullar, kamu kurumları ve birçok iş yeri kapalı olur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Tatil

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