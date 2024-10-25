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25 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!

25 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Ekim Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 25 Ekim Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

25 EKİM CUMA HUTBESİ

25 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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