23 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..

Müslümanlar için kıymetli bir gün olan Cuma, sevdiklerimize anlamlı ve güzel mesajlar gönderme zamanıdır. Yazılı, resimli ve ayetli Cuma mesajları ile sevdiklerinize güzel dileklerde bulunabilirsiniz. Hz. Peygamber'in Cuma günü hakkındaki sözleri ve ayetli Cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte anlamlı ve güzel Cuma mesajları...

23 AĞUSTOS CUMA MESAJLAR

Ayetli Cuma Mesajları

"Allah'a güvenip dayanan kimseye, O yeter. Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur." (Talak, 65/3)

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsaydınız, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62/9)

Dualı Cuma Mesajları

"Rabbim! Bu mübarek Cuma gününde kalbimize huzur, ailemize birlik, ülkemize dirlik, tüm İslam alemine hayırlar nasip eyle. Amin."

"Allah'ım, sana açılan ellerimizi boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı bağışla. Cumanız mübarek olsun."

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Hadisli Cuma Mesajları

"Günlerin en hayırlısı Cuma'dır. O günde dua edin; çünkü Allah'ın izniyle dualar kabul olur." (Tirmizi, Cuma 2, Hadis No: 491)

"Cuma günü, Müslümanların bayramıdır. Cuma günü sevinin, gönülleri hoş tutun." (İbn-i Mace)

Kısa ve Anlamlı Cuma Mesajları

"Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, bu mübarek günde gönüllerimize huzur, dualarımıza kabul nasip etsin. Hayırlı Cumalar."