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2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ!

2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ!
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2025 YKS tarihinin açıklanıp açıklanmadığı ve başvuruların ne zaman başlayacağına dair bilgiler merak ediliyor. ÖSYM'nin resmi takvimine göre, sınav tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tarihinin açıklanması ve başvuru süreçleri, üniversiteye giriş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), her yıl düzenlediği sınavlarla ilgili detayları resmi takviminde yayımlıyor. Peki, 2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ!

2025 YKS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından YKS başvuru tarihi henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimin yayınlanmasıyla birlikte sınav tarihleri de netleşecek.

2025 YKS tarihi açıklandı mı? YKS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM TAKVİMİ!

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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