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2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?

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YKS 2024 ek yerleştirme tarihi ne zaman başlıyor ve üniversite ek tercihleri hangi tarihte başladığı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek yerleştirme tarihi hangi gün?

2024 YKS sonuçlarına göre öğrenciler tercih yaptı ve yerleştirme sonuçları açıklandı. Ardından, YKS ek yerleştirme tercih tarihleri ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

2024 YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

2024 YKS sonuçlarına göre; üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemleri yarın sona erecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. 2024 YKS sonuçlarına göre, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek.

Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Yine siber güvenlik ve bilgisayar programcılığı hem yüksek puanlarla öğrenci alırken hem de yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2024 YKS sonuçlarına göre; yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken, tercih yapan adayların yaklaşık yüzde 50'si (yüzde 49,35) ilk 3 tercihinden birisine yerleşmeyi başardı.

2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?

YKS MAZERETLİ KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan, üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemlerinin yarın sona ermesinin ardından mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak. 2 Eylül 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar mazeretli kayıt başvuruları alınarak kayıtlar yapılacak. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirilmeye alınmayacak ve kayıtları yapılmayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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