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2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?

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Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından askerlik sevk ve celp tarihleri araştırılıyor. İşte detaylar...

2024 yılında bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar için sorgulama ekranı açıldı. Arama motorlarında bedelli askerlik yer sonuçları sorgulatılıyor. Askerlik celp ve sevk tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2024 Bedelli askerlik sorgulama ekranı!

BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik yerlerini açıklamıştır. Bedelli askerlik sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ!

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekildedir:

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

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