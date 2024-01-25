2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından askerlik sevk ve celp tarihleri araştırılıyor. İşte detaylar...
2024 yılında bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar için sorgulama ekranı açıldı. Arama motorlarında bedelli askerlik yer sonuçları sorgulatılıyor. Askerlik celp ve sevk tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2024 Bedelli askerlik sorgulama ekranı!
BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA!
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, bedelli askerlik yerlerini açıklamıştır. Bedelli askerlik sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ!
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekildedir:
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024