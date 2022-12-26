2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Selahattin Gürkan kimdir? Selahattin Gürkan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.204 haber kaynağında 471.093 adet haber yapılan Selahattin Gürkan, toplamda 500.027.792 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Selahattin Gürkan kimdir. İşte, Selahattin Gürkan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Selahattin Gürkan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Selahattin Gürkan hakkında 7.204 haber kaynağında 471.093 adet haber yer alırken 2022'de toplam 500.027.792 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Selahattin Gürkan hakkında merak edilen Selahattin Gürkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SELAHATTİN GÜRKAN KİMDİR?

1958 yılında Malatya'da doğdu.

İlkokulu, orta ve lisesi öğrenimini Malatya'da tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunudur.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1979-1989 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Daha sonra Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan, 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ila 2003 yılları arasında Malatya İŞ- KUR İl Müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004 – 2009 ve 2009 – 2013 dönemlerinde gerçekleştirmiş olup üçüncü dönem Belediye Başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle hali hazırda sürdürmektedir.

Selahattin Gürkan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Malatya belediye başkan adayı olmuştur.