2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Murat Aydın kimdir? Murat Aydın hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.482 haber kaynağında 3.947.368 adet haber yapılan Murat Aydın, toplamda 3.886.465.454 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Murat Aydın kimdir. İşte, Murat Aydın hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Murat Aydın, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Murat Aydın hakkında 9.482 haber kaynağında 3.947.368 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3.886.465.454 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Murat Aydın hakkında merak edilen Murat Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan Aydın uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Aydın'ın iki fotoğraf sergisi bulunmaktadır.

İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.