Türk lirasında 6 adet bulunan banknotların her birinde farklı insanların resmi basılı. Peki 200 liranın arkasında kimin resmi var? 200 TL'nin arkasında kim var? Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler kimlerdir?

Türk lirası 6 adet banknota sahip. Bunlar 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL. Ön yüzlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunuyor. Fakat her bir banknotun arka yüzündeki Türk büyüğü değişiyor. İşte 200 liranın arkasında kişi hakkında detaylar...

200 TL'NİN ARKASINDA KİM VAR?

200 TL'nin arkasındaki resim Yunus Emre'ye ait. 200 TL'nin arkasındaki kişi Yunus Emre'dir. Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi Yunus Emre hakkında çok az şey biliniyor. Hayatını 'Erenler' makamına ulaşmak için adadı.

Divan ve Risaletü'n Nushiye adlı iki eseri var. Divan adlı eserinde şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle yazıldı. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshaları (kopya) bulunuyor.

Risaletü'n Nushiye adlı eserinin ise 1307'de yazıldığı sanılıyor. Eser, mesnevi tarzında yazıldı ve 573 beyitten oluşuyor. Dini, tasavvufî, ahlakî bir kitap. "Öğütler kitabı" anlamına geliyor.